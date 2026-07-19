В США подняли налоги на квартиру Наташи Королевой

Налоги на американскую квартиру певицы Наташи Королёвой выросли из-за роста кадастровой стоимости. Элитная недвижимость во Флориде будет ежегодно обходиться ей минимум в 3,4 тысячи долларов, сообщает Mash.

Канал пишет, что Королёва владеет видовым жильём в комплексе Winston Towers 300 в городе Санни-Айлс-Бич. Квартира (150 кв. м) находится на 14-м этаже, в ней две спальни и две ванные.

В 2026 году налоговая база недвижимости выросла с 216 тысяч до 230 тысяч долларов. При действующей в округе Майами-Дейд ставке налога в 1,5–1,6% ежегодный платёж теперь составляет около 3440–3670 долларов.

Налоговая база ежегодно увеличивается, даже если сама ставка остаётся прежней. Пока резкое увеличение платежей сдерживает система льгот, но они сокращаются.

В 2027 году налог может вырасти ещё, особенно если квартира перестанет считаться основным местом жительства. С такой ситуацией уже столкнулась певица Анжелика Варум.