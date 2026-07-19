Умерла вокалистка и бас-гитаристка группы L7 Дженнифер Финч, ей было 59 лет

Умерла вокалистка и бас-гитаристка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Соответствующий пост появился на странице музыкального коллектива в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России).

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"С тяжелым сердцем сообщаем, что Дженнифер Финч скончалась", - говорится в публикации.

Уточняется, что она долго боролась с раком головного мозга.

Певице было 59 лет.

Группа L7 возникла в 1985 году в Лос-Анджелесе, ее основали гитаристки Донита Спаркс и Сьюзи Гарднер. Дженнифер Финч вошла в состав коллектива в качестве бас-гитаристки в 1986 году и записала с ним четыре студийных альбома. Финч покинула группу в 1996 году, а в 2001 году коллектив распался. Позднее музыканты воссоединились, Финч стала вновь с ними выступать.

В мае этого года группа объявила о прощальном туре, который должен был начаться в октябре.