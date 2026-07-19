Прохор Шаляпин высказался о примирении с Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин посетил VK Fest, на дорожке которого высказался о примирении со своим коллегой Филиппом Киркоровым.

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Шоумен рассказал, что после этой встречи намерен продолжить восстанавливать общение. По словам Шаляпина, если обстоятельства сложатся удачно, в будущем между ними может завязаться и личная переписка.

Он также выразил надежду, что вместе с Киркоровым сможет принять участие в одном из проектов рэпера Егора Крида, с которым у обоих артистов сложились хорошие отношения. По мнению Шаляпина, совместная работа над крупным проектом способна вывести их общение на новый уровень.

Певец отметил, что на протяжении многих лет ощущал между ними определенную связь. Он также напомнил, что одна из известных артисток и бывшая подопечная Киркорова Анастасия Стоцкая в свое время даже назвала его в честь короля российской эстрады.

— В Филиппе я всегда видел себя. Думаю, что и он во мне тоже. У нас есть что-то общее. Одним миром мазаны — и никуда от этого не деться. Это природные качества. Меня (певица Анастасия, — прим. «ВМ») Стоцкая всегда называла «мини-Филиппчик», — рассказал артист в беседе с Starhit.

В июне Шаляпин заявил, что помирился с Киркоровым спустя 18 лет конфликта. По его словам, причиной длительного молчания стали внешние обстоятельства и недоразумения. При этом он добавил, что Киркоров украл у него 18 лет карьеры.