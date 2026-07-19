Виктория Лопырёва озвучила главное условие для рождения второго ребёнка

Виктория Лопырёва на VK fest рассказала о планах на второго ребёнка и о том, как проводит время с сыном Марком Лионелем. Ведущая призналась, что хотела бы дочь, а сын просит брата.

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«Учитывая, что я безумно люблю своего сына, если бы я рожала второго ребёнка, я бы это делала только по большой любви», — поделилась она.

На вопрос, просит ли сын братика или сестричку, Виктория ответила: «Да, просит. Мне кажется, он хочет братика, но я бы, конечно, больше хотела девочку».

Ведущая проводит с сыном много времени: он много занимается спортом и различными развивающими занятиями. Ребёнок очень коммуникабельный, общается с мамиными друзьями как со своими.

«Мне удалось организовать свою жизнь так, что все мои бесконечные съёмки, перелёты и такая сумасшедшая работа с графиком — это всё было до его рождения. А теперь у меня есть возможность проводить время с ним, и я ни на что это не променяю. Я не хочу потерять ни единой секунды этого времени, потому что это никогда не повторится», — добавила она.