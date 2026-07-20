Боня заговорила о самоуничтожении человечества: «Планета горит в аду»

Блогер Виктория Боня на своей странице в запрещённой социальной сети высказалась о тяжёлой ситуации в мире, заявив, что «планета горит в аду» из‑за последствий вооружённых столкновений.

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По мнению Бони, удар по огромному складу в Подмосковье стал ещё одним звеном в цепи экологической катастрофы. Она убеждена, что за последние 70 лет человечество нанесло природе колоссальный урон. Особую тревогу у неё вызывает мысль о том, что грядущие поколения будут вынуждены жить с «этим воздухом, водой и почвой».

«Где и как нас так сильно размотало и разъединило друг от друга, что мы стали заниматься самоуничтожением? <...> Такого позорного наследия, как оставляем мы своим детям, не оставляло еще ни одно поколение», — подчеркнула телеведущая.

В начале июля Виктория Боня отказалась от радикальных методов своего экопротеста. Раньше блогер, выступая против «глобалистов» и мировых заговорщиков, уничтожала вещи из синтетики, но потом изменила тактику. Экоактивисты разъяснили ей, что выбрасывать такую одежду — значит лишь усугублять проблему загрязнения. Теперь Боня старается отдавать ненужные вещи тем, кто в них нуждается.