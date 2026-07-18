Яркий образ и резонансное заявление: Ида Галич выступила с призывом к россиянам

Российская телеведущая Ида Галич в ходе выступления на VK.Fest призвала россиян «поднапрячься» и больше работать. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты заметили, что на пресс-конференцию звезда явилась в необычном желтом парике.

Телеведущая пожаловалась, что забыла, когда отдыхала последний раз. Она добавила, что вынуждена работать также напряженно, как много лет назад.

«Из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени, в котором мы живем все, мы должны больше работать, чтобы сохранять заработные платы», — подчеркнула Галич.

По ее оценке, «сейчас тоже хорошо», но жизнь перешла на новый этап, более сложный, «требующий поднапрячься, чтобы идти вперед».

«И я всегда говорю, что как раньше уже не будет. Но это не значит, что будет хуже», — констатировала телеведущая.

Ида Галич — блогер, актриса, певица и предприниматель. Стала широко известна в 2016–2018 годах благодаря коротким юмористическим роликам в соцсетях. Позже стала телеведущей и автором проектов «Есть вопросики», «Я пережила», «Аватар».

Галич входит в число самых узнаваемых российских интернет-звезд, регулярно ведет крупные церемонии и фестивали. Вместе с тем, регулярно критикует погоню за хайпом и считает, что аудитория стала лучше отличать искренний контент от искусственно созданных скандалов.