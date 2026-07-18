22-летняя любовница Иракли могла выдумать беременность

22-летняя Екатерина Лукьянова могла выдумать беременность. Об этом сообщает «СтарХит».

В распоряжении издания якобы появился лабораторный документ, опровергающий сам факт беременности. Анализы, заявляет «СтарХит», Лукьянова сдавала 15 июля в одной из московских клиник. Он показал, что гормон ХГЧ у Екатерины в пределах нормы для небеременной женщины.

В своих социальных сетях девушка сделала ряд намеков, которые подписчики интерпретировали как сообщение о потере ребенка. Официальных комментариев от Екатерины Лукьяновой на данный момент не поступало.

4 июля стало известно, что модель Екатерина Лукьянова заявила, что ждет ребенка от певца Иракли. По словам девушки, певец обрадовался, когда узнал о ее положении, но потом перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график.

Среди ее высказываний СМИ обнаружили ряд несостыковок, в том числе модель говорила, что познакомилась с Ираклий в июне. Хотя, по ее же словам, о беременности узнала еще в мае.

Недавно СМИ сообщили, что Лукьянову разыскивает полиция из-за внушительных долгов.