Варум тайно купила дом в США после начала СВО

Известная певица Анжелика Варум через четыре месяца после начала СВО тайно приобрела 139-метровый коттедж в Майами. Стоимость покупки составила $550 тысяч (порядка 33 млн рублей по тогдашнему курсу), пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, Варум понимала, что может потерять уютный особняк с тремя спальными и тремя санузлами, опасалась социального и юридического давления, в связи с этим стала искать лазейки в американском законодательстве и нашла их с помощью юристов.

Артистка зарегистрировала во Флориде компанию Novarum в формате LLC (Limited Liability Company), позволяющем пользоваться пользоваться преимуществами такого бизнес-механизма, как SPV (Special Purpose Vehicle).

Главное преимущество SPV — механизм полностью защищает имущество компании от любых финансовых проблем владельца, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что состоятельные россияне, украинцы, казахи, белорусы, израильские девелоперы, представители латиноамериканских наркокартелей активно скупали и скупают квартиры в таких кластерах Майами, как Sunny Isles Beach (Little Moscow), Fisher Island, Star Island, Sunny Isles, Bal Harbour, Surfside, Golden Beach, Coral Gables.

В частности, по данным американских газет, квартиры и особняки в регионе приобрели такие звезды, как Леонид Агутин и Анжелика Варум, Валерий Леонтьев, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Наташа Королёва, Павел Буре, Сергей Федоров.

Практически все они, отмечают региональные СМИ, пользовались, а многие пользуются до сих пор, инфраструктурой региона, посещали русские магазины, рестораны, русскоязычных врачей, ориентированные на россиян агентства недвижимости.