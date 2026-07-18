«Все отлично!»: Бузова сменила костыли в стразах на обычный ортез

Ольга Бузова приехала в Витебск на Международный музыкальный форум на поезде, чего мало кто ожидал. Как правило, многие звезды приезжают в город машинами. Так, например, прибудет сегодня Григорий Лепс, так добирался до Витебска и легендарный композитор Александр Зацепин. Однако травма, которая настигла Бузову в июне, не позволила ей воспользоваться более независимым видом транспорта.

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Напомним, месяц назад Ольга настолько сильно повредила колено, что ей потребовалась серьезная операция и длительное восстановление. В процессе реабилитации певица ходила на эксклюзивных костылях ручной работы, украшенных 24 тысячами кристаллов. Ей их подарила поклонница. Сегодня же Бузова сменила эти уникальные приспособления на вполне человеческий ортез (цена на подобные медицинские изделия высокого качества начинается от 50 тысяч рублей).

Бузова, хотя и бережет ногу, чувствует себя уже вполне удовлетворительно. Певица и телеведущая приехала в Витебск в отличном настроении, она активно снимала церемонию приветствия участников фестиваля, которая очень красивая и повторяется ежедневно в момент прибытия поезда. Также Бузова остановилась, чтобы попозировать журналистам «МК» и заверила нас, что доехала «отлично!». Небольшую сложность составила необходимость сесть в машину, чтобы отправиться в гостиницу. Однако Ольга справилась с сложной для человека с ногой, упакованной в ортез, посадкой в автомобиль вполне элегантно.

Стоит отметить, что Ольге предстоит не просто выступать — она будет вести церемонию закрытия фестиваля. Конечно, с поврежденной ногой это не просто, но для фанатично влюбленного в свое дело артиста вполне по силам.