Понасенков* задолжал налоговой крупную сумму

Блогер Евгений Понасенков* задолжал Федеральной налоговой службе более 2,2 миллиона рублей. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Baza.

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По ее данным, после проверки ФНС блогеру был начислен крупный долг, который он пока не погасил. С учетом начисленных пеней сумма задолженности превысила 2,277 миллиона рублей.

Как утверждает Telegram-канал, компания Понасенкова* «Первый научный», где он является учредителем, директором и главным бухгалтером, показывает выручку в пределах 300–900 тысяч рублей, однако эти доходы практически полностью покрываются расходами.

При этом еще в октябре 2025 года стало известно, что историк и публицист выступает на частных мероприятиях за границей и в России. Он предстает перед зрителями с лекциями, монологами, чтением стихов и вокальными номерами.

Министерство юстиции во время проверки Понасенкова* нашло в его публикациях идею «превосходства европейской государственности над российским политическим строем». Позже суд по иску историка сообщил, что он был признан иностранным агентом из-за получения зарубежного финансирования через российское издательство АСТ.

*Признан иностранным агентом в РФ.