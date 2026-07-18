Татьяна Буланова, судя по всему, приняла окончательное решение по поводу своей бывшей подтанцовки, прославившейся благодаря энергосберегающим танцам. Возвращать экс-танцоров артистка, по всей видимости, не намерена. Тем более, что замену звезда нашла несколько месяцев назад. Новый балет Булановой оценили корреспонденты «МК».

На днях Татьяна Буланова выступала в Витебске. Сначала певица пела на церемонии открытия международного фестиваля искусств, а после радовала зрителей на местном стадионе. Там и там звезда выступала с новой подтанцовкой, которую нашла после скандала с прославившимися в соцсетях танцорами. Теперь вместе с певицей работают четыре симпатичные девушки: стройные, молодые и очень-очень заводные.

О бывших танцорах, которые стали известны благодаря энергосберегающим танцам, Буланова во время концерта не сказала ни слова. Судя по всему, на теме с возвращением бывшей подтанцовки поставлен крест. Даже знаменитый танец на песню «Один день, прожитый без тебя» Татьяна исполнила вместе с нынешним балетом.

Надо сказать, что зрители приняли новых танцовщиц Булановой тепло. Во время выступления Булановой на местном стадионе народ по-настоящему ликовал: зрители под нетленные хиты певицы вскочили со своих мест, активно подпевали и танцевали вместе со звездой.

Сама Татьяна таким приемом была довольна. С ее лица не сходила улыбка, несмотря на то, что во время концерта звезда испытывала некоторые неудобства. Спустившись со сцены, певица сама призналась в этом.

- Натерла, - сообщила звезда корреспондентам «МК», посетовав на неудобную обувь.

К слову, поговорить по душам с журналистами, как обычно любит Татьяна, она в этот вечер не смогла. Задерживаться в Витебске звезда не стала: спешила на поезд, который отправлялся через сорок минут после окончания ее выступления.

- Успеем? – спросила артистка у помощников. Те кивнули головой: Татьяна села в машину и отправилась на вокзал.