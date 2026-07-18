Водонаева рискнула подплыть к диким аллигаторам

Алена Водонаева снова отправилась в путешествие по болотам Флориды, чтобы исполнить свою давнюю мечту — увидеть аллигаторов в их естественной среде обитания. Телеведущая прокатилась на аэролодке по Эверглейдс и поделилась с подписчиками яркими кадрами с экскурсии.

«Приехала на встречу к своей мечте — увидеть этих прекрасных чудовищ в дикой природе», — написала Водонаева.

Позже она призналась, что поездка превзошла все ожидания:

«Это фантастически красиво и удивительно. В такие моменты я так счастлива».

Несколько дней назад она уже безуспешно пыталась увидеть рептилий, но на сей раз во время экскурсии телеведущей удалось встретить сразу нескольких аллигаторов, в том числе крупного самца и самку, охранявшую кладку яиц.

«Это самец. Крупный. Красивый. Самки сейчас в гнездах, охраняют яйца. А пацаны плавают, охраняют территорию. Рейнджер сказал, что аллигаторы могут прыгнуть в лодку. Но этот, скорее всего, сытый. Я надеюсь», — с юмором рассказала она.

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Позже группа обнаружила гнездо, однако разглядеть самку Водонаевой не удалось. «Нашли гнездо. Там лежит большая самка с яйцами. И я ничего не вижу из-за солнца и из-за того, что забыла очки с диоптриями». Когда рейнджер предположил, что самка внимательно наблюдает за людьми, туристы даже попытались выманить ее ветками, но безуспешно.

Не обошлось и без гастрономических экспериментов. После прогулки Водонаева попробовала мясо аллигатора. По словам телеведущей, экзотический деликатес оказался совсем не таким впечатляющим, как она ожидала. Она призналась, что по вкусу он напоминает курицу, но съесть смогла лишь один кусочек — продолжать дегустацию желания не возникло.