Блеск, нищета и редкая болезнь: почему Евгений Кунгуров погиб в 40 лет

18 июля знаменитому оперному и эстрадному певцу могло бы исполниться 43 года. Но Евгений Кунгуров так и не смог справиться с коварной болезнью, превратившей каждый прожитый им день в подобие ада.

Несмотря на оглушительную славу, уникальный баритон долгие годы испытывал финансовые трудности. А когда его карьера внезапно рванула вверх, артист уже не был подвластен самому себе. Незадолго до смерти от Евгения ушла жена, подарившая возлюбленному долгожданного сына Ваню, а затем и дочь Ариадну.

Ирине Мелединой оказалась чужда публичность, но даже ее стремление быть хорошей женой и посвятить всю себя семье так и не спасло артиста. Цена славы оказалась весьма высокой: Кунгуров очень переживал за свою карьеру и нередко срывался на возлюбленной. На развод Ирина подала спустя год после появления на свет младшей наследницы.

Диеты, постоянные психозы и уверенность в том, что ему не простят ошибок на сцене, с каждым днем усугубляли и без того не самое стабильное эмоциональное состояние артиста. Вкупе с хроническим недосыпом, плотным съемочным графиком и гастролями он становился все более уязвимым. Удивительно, но вплоть до последних дней жизни (артист покончил собой 8 апреля 2024 года) Кунгуров носил маску эдакого счастливчика, хотя на душе у него бушевала вьюга.

Ситуацию, со слов артиста, усугубил неквалифицированный специалист. Злосчастного остеопата, "перековеркавшего его изнутри", Кунгуров в открытую называл виновником всех своих бед. Редкая болезнь звезды "Голоса" и "Один в один" продолжала прогрессировать, но рядом с ним уже не было любимых. Дело в том, что при сенестопатии (психический недуг) больной испытывает боли и дискомфорт во всем теле.