«Вы ошиблись»: Агата Муцениеце ответила тем, кто решил, что она забросила спорт

Нюша поделилась с подписчиками новой серией атмосферных снимков, сделанных во время отдыха у моря. Для фотосессии певица выбрала летящий белый наряд с пышной многослойной юбкой и широким поясом с золотой пряжкой — кадры получились одновременно нежными и кинематографичными: артистка позировала босиком на песке, ловя последние лучи заходящего солнца.

«Время творить», — лаконично подписала публикацию Нюша, оставив поклонникам простор для собственных интерпретаций.

Подписчики тут же засыпали певицу комплиментами. Многие отметили, что в последнее время она буквально светится изнутри и выглядит особенно счастливой. «Боже, посмотрите, как же она светится», «Такая счастливая, будто ожила», «Нююю, какая нежная, творческая и прекрасная», — написали пользователи в комментариях.

В последние месяцы Нюша действительно заметно изменилась. После развода с Игорем Сивовым певица стала чаще экспериментировать с образами, активно занимается творчеством и все чаще делится с поклонниками эффектными фотосессиями. Судя по реакции подписчиков, ее новое настроение и внутренние перемены никого не оставляют равнодушным.