Ирина Шейк в мини-платье показала растяжку на обложке глянца

Супермодель Ирина Шейк стала лицом нового выпуска журнала D la Repubblica. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк позировала в черном мини-платье, белых колготках и черных гольфах. Образ дополнили черные лаковые туфли на каблуках и платок на шее. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с красной глянцевой помадой. В кадре она показала свою растяжку.

На прошлой неделе Шейк показала фигуру в крошечном зеленом бикини. Образ дополнил массивный кулон на цепочке. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны и макияж. Съемку модель устроила на балконе отеля, где она уже несколько дней отдыхает.

До этого Шейк приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Revolve. На одном из фото супермодель позировала в винном макси-платье с декольте до пупка, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем с красной помадой. На других снимках звезда подиумов предстала в блестящем платье с вырезом на спине, белом купальнике и черном боди.