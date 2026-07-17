Долину проверили в Витебске на запрещенные предметы

Певицу Ларису Долину проверили на отсутствие запрещенных предметов на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщает «Ура.ру».

Фестиваль проходит в Белоруссии. Во время церемонии закрытия Долина спела две песни, после чего поехала в Летний амфитеатр на репетицию. Но перед выходом на сцену ее проверили на наличие запрещенных предметов. При этом, процесс досмотра видели несколько десятков человек.

В процессе проверки Долина прошла через рамку металлоискателя, после чего продемонстрировала содержимое сумочки. После этого одна из сотрудниц охраны провела осмотр вручную — ощупала ноги, руки и спину певицы.

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Сама долина отнеслась к происходящему спокойно.

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