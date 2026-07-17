Андрей Малахов показал, как отдыхает в Турции: «Пока все спят»

Андрей Малахов вышел на связь с поклонниками в личном блоге и показал, как отдыхает в Турции. Телеведущий заснял пустующую территорию роскошного пятизвёздочного отеля в утренний час, пока на улице никого нет.

«Пока все спят», — прокомментировал Малахов кадры.

Кроме того, Андрей поделился селфи, на котором радостно улыбается, прислонившись к цветущему кусту олеандра.

«Селфи из страны невероятного гостеприимства и сериалов, за которыми следит весь мир», — подписал фото телезвезда.

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Малахов не стал скрывать, что находится в курортном городке Белек, отметив его на карте.

Ранее Андрей Малахов поделился редким снимком своего сына Александра, которого много лет оберегает от внимания публики. Фотография была сделана во время семейного отдыха на Мальдивах.

Андрей Малахов отметил годовщину свадьбы с женой

На кадре восьмилетний наследник телеведущего запечатлен на фоне заката. Мальчик стоит спиной к камере, поэтому разглядеть его лицо поклонникам не удалось. Для снимка Александр выбрал спортивную футболку.