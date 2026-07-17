Объявившая о беременности от Иракли модель Екатерина Лукьянова потеряла ребенка

Super стало известно о том, что 22‑летняя модель Екатерина Лукьянова, ранее объявившая о беременности от Иракли, потеряла ребёнка. 15 июля девушка в сопровождении Иракли была на УЗИ.

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Результаты оказались неутешительными: в полости матки медики плод не нашли, но при этом выявили изменения в области шейки матки.

Сегодня Екатерина обратилась к медикам из‑за сильных болей.

Напомним, Екатерина Лукьянова публично заявила, что беременна от певца Ираклия Пирцхалавы, в начале июля. По её словам, об их отношениях знали только самые близкие.

Девушка утверждала, что артист прекратил поддерживать её во время беременности и изменил ей. В подтверждение своих слов модель публиковала переписки, совместные фотографии и видеозаписи с певцом, а также медицинские документы.

Тем временем мать детей Ираклия не стала расставаться с певцом из‑за новостей о беременной модели. Она вышла на связь в личном блоге и сообщила, что расставаться с Ираклием из‑за случившегося не собирается.