Лазарев прокомментировал свое сходство с Месси

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал свое сходство с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. По мнению артиста, они действительно похожи со спортсменом.

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Ранее подписчики исполнителя обратили внимание на то, что звезды внешне очень похожи. Лазарев решил подыграть поклонникам: он пожаловался, что «с трудом совмещает выступления на сценах и стадионах».

— То, что сравнивают с Лео… Ну есть, правда, есть определенный поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это — какие-то, вот, вижу фотосессии Месси и где-то, да, есть сходство. Но это классно! — отметил певец.

Он добавил, что Месси — легендарный футболист, и если бы у него была возможность встретиться со спортсменом, артист с удовольствием бы это сделал. Однако, по словам Лазарева, пока такой возможности не было, передает Telegram-канал «Mash на спорте».

До этого певица Ольга Бузова в своем блоге тоже призналась, что очень ждет финала чемпионата мира по футболу — 2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании. Она подчеркнула, что будет счастлива при любом исходе матча.