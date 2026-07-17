Звездам «Аншлага» запретили въезд в европейскую страну

Народным артистам Украины, звездам юмористической программы «Аншлаг» Владимиру Данильцу и Владимиру Моисеенко, известным как дуэт «Кролики», запретили въезд в Латвию.

Об этом сообщила министр иностранных дел европейской страны Байба Браже в соцсети X.

«Я приняла решение включить Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список персон нон грата и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала глава ведомства.

Браже уточнила, что решение было принято на основании латвийского закона об иммиграции.

Ранее известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящая фамилия — Малашенко), живущая в Латвии, заявила о притеснении властями страны русских. При этом, по ее словам, обычные жители страны в бытовом общении не проявляют русофобию.