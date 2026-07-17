Покинувший РФ Илья Лагутенко начал восстанавливать сгоревший дом в Калифорнии

Уехавший из России основатель рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко начал восстанавливать сгоревший в лесных пожарах в 2025 году дом в Калифорнии.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило РИА Новости на основе анализа спутниковых снимков и кадастровых данных.

— Как показали изученные РИА Новости спутниковые снимки, сделанные властями для оценки масштабов разрушений, после пожара от дома по адресу 20616 Seaboard Road остались лишь элементы фундамента и обгоревшие каркасные конструкции, — говорится в материале.

По данным журналистов, на спутниковых снимках участка, сделанных в январе текущего года, видно, что поврежденные огнем конструкции демонтировали и подготовили новый фундамент. Также изменилась планировка территории и появились пикапы со строительными материалами на подъездной дороге, пишет агентство.

«Елочные игрушки, носки футболки»: как уехавший в США лидер «Мумий Тролля» Лагутенко зарабатывает в России

В сентябре прошлого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что следует провести проверку деятельности группы «Мумий Тролль» и запретить ее участникам зарабатывать деньги в России, так как часть дохода может передаваться Лагутенко, который ранее негативно высказывался о специальной военной операции.