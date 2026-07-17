Фанаты Вани Дмитриенко встревожены состоянием певца

Поклонники певца Вани Дмитриенко выразили беспокойство после выхода видеоблога из концертного тура, передает Super.

В ролике артист признался, что перед одним из выступлений почувствовал тревогу и дискомфорт в груди. По словам музыканта, ощущения были похожи на страх, когда «внутри все замирает», а не на обычную паническую атаку.

Справиться с состоянием, как рассказал певец, помогла беседа с психологом, которая напомнила ему, что волнение проходит с первыми аплодисментами. Поклонники в комментариях пожелали Дмитриенко здоровья и попросили его команду бережнее относиться к артисту. Сам исполнитель ранее заявлял, что планирует продолжать выступления.

Ранее продюсер Юрий Киселев заявил, что рэп и поп-рок остаются наиболее востребованными музыкальными направлениями среди российской молодежи. По его словам, среди ярких представителей этих стилей — Ваня Дмитриенко, а также рэперы Icegergert и Madk1d.

Киселев пояснил, что предпочтения слушателей напрямую зависят от возраста. Подростки от 15 до 21 года выбирают более бунтарскую тематику и сложные структуры: рэп с перегруженным звучанием, поп-рок, trap и патриотичный рэп с «уличным» звучанием.