Лагутенко приступил к восстановлению своего сгоревшего дома в Калифорнии

Основатель группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, покинувший Россию в 2022 году, вероятно, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии — сообщает РИА Новости на основании анализа спутниковых снимков и кадастровых данных.

Дом площадью 204 кв. м с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами музыкант приобрёл в 2018 году примерно за 2,8 миллиона долларов. Большую часть суммы он покрыл с помощью ипотеки. В начале 2025 года здание 1963 года постройки полностью сгорело во время лесных пожаров. От дома тогда остались лишь элементы фундамента и обгоревшие конструкции.

На снимках этого года заметны признаки строительных работ: повреждённые конструкции демонтированы, подготовлен новый фундамент, изменилась планировка участка, а на подъездной дороге видны пикапы со стройматериалами.

Участок площадью около 0,45 гектара по‑прежнему принадлежит Лагутенко и сейчас оценивается в среднем в 4,2 миллиона долларов. С момента покупки объект ни разу не выставлялся на продажу.