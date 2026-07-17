У Агутина обнаружили долг перед налоговой

Певец Леонид Агутин задолжал налоговой 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

ФНС выставила счет певцу из-за его компании ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина». Фирма занимается творческой деятельностью и реализацией музыкальных проектов.

Канал отмечает, что пока сумма долга не выглядит критичной, однако продолжает числиться за компанией.

Ранее сообщалось, что режиссер Никита Михалков и актриса Юлия Пересильд полностью закрыли задолженность перед ФНС. Михалков задолжал по Единому налоговому счету 2,25 млн рублей, а Пересильд — 610 тысяч рублей.