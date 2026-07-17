Призывы «отвалить» от ЕС и откровенная русофобия: Вайкуле возненавидела Россию

Певица Лайме Вайкуле годами пела на русском, а теперь обвиняет Россию в убийствах и призывает ее «отвалить» от Европы. «Царьград» рассказал, о чем беглая артистка рассказала в новом интервью.

Латвийская артистка зарабатывала в России огромные деньги, а на Западе СМИ ее даже прозвали «русской Мадонной». Однако оказалось, что РФ ей на самом деле не мила — сейчас Вайкуле обвиняет Россию во всех смертных грехах. Она призывает Москву прекратить военные действия на Украине, однако почему та пошла на СВО, ей невдомек.

«Россия собирает молодых людей, которые хотят радоваться жизни, заводить детей, петь песни. В это время их хватают... Какие-то иноагенты, потом заводят дела, сажают молодых людей в тюрьму. В 14 лет они призывают в армию!», — заявляла она.

Кроме того, россиян она считает варварами и заявляет, что именно они «начали войну». Свой русофобский диалог она завершила на «высокой» ноте, призвав РФ «отстать от свободной и богатой» Европы.

«Мы хорошо живем, мы отлично живем. Чего они к нам пристали? Валите от нас подальше — вот так мне хочется всё время сказать», — сказала знаменитость.

Интервью Вайкуле стало активно обсуждаться в Сети. Россияне попытались поставить ее на место.

«С этими "обличительными" и пафосными заявлениями надо было обращаться в 2014 году к бандеровской власти, которая начала убивать и калечить людей в Донбассе. Где была эта певичка?», — пишет один из комментаторов.

Другие заметили, что Вайкуле осталось лишь притянуть к себе актрису Лию Ахеджакову и певицу Аллу Пугачеву. И тогда у них получится клуб «юрмальских бабулек», на который будет даже стыдно смотреть.

В интервью Вайкуле также призналась, что сейчас активно учит русский язык, в чем ей помогает певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Со слов певицы, артист помогает понять значение слов и разбирает нюансы разговорной речи. Кроме того, исполнительница сообщила, что пыталась пригласить лидера ДДТ Юрия Шевчука на свой русофобский концерт «Рандеву», однако музыкант не приехала. Впрочем, одиозных личностей там будет хватать — на сцене «Дзинтари» выступят беглые иноагенты.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.