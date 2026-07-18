Решетова ответила на слухи о ботоксе фразой «мне нечего скрывать»

Блогер и телеведущая Анастасия Решетов ответила на обвинения подписчиков в использовании ботокса, заявив, что своей внешностью обязана генетике. Об этом она написала в четверг, 16 июля, в личном блоге.

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Поводом для обсуждения стал выпуск шоу со специалистом, где модель разобрала возможные риски инъекций. В начале выпуска она заявила: «Мне часто задают вопрос: колю ли я ботокс? Нет, не колю».

Однако в комментариях пользователи обвинили девушку в нечестности, ссылаясь на отсутствие морщин. Решетова ответила на критику, отрицая ботулинотерапию.

— Я понимаю, что хочется оправдать хороший вид другой женщины за счет вмешательств, но мне нечего скрывать и о сделанных процедурах я в последнее время говорю максимально открыто. Есть такое понятие как генетика, и я ей очень благодарна за отсутствие необходимости делать инъекции, — написала она.

Модель добавила, что в последнее время набрала вес, что также положительно сказалось на внешности. Ранее Решетова признавалась, что увеличивала грудь и губы, но позже пожалела об этом и начала избавляться от искусственной красоты, передает StarHit.

Ранее Решетова рассказала, что ее красота в подростковом возрасте стала причиной агрессии со стороны сверстниц.