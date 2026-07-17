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«Какие же вы молодцы»: Кристина Орбакайте увезла семью из Америки

WomanHit.ru

Певица вместе с семьей отправилась в очередное путешествие. Кристина восхитила фанатов новыми кадрами.

Кристина Орбакайте увезла семью из Америки
© WomanHit.ru

Певица Кристина Орбакайте уже много лет живет в США. В Америке звезда обосновалась вместе со своим супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавдией. Исполнительница регулярно делится кадрами из семейных будней в соцсетях, что очень радует ее преданных поклонников.

На днях Орбакайте вместе с близкими решила сменить обстановку — они временно покинули Штаты. Супруги и их 14-летняя наследница отправились в путешествие в столицу Португалии — Лиссабон. И, судя по свежим публикациям Кристины, поездка проходит просто отлично. Семья много гуляет по живописным историческим улочкам и с удовольствием посещает местные колоритные ресторанчики.

© соцсети

Подписчики не смогли пройти мимо новых семейных кадров. В комментариях под публикацией Кристины пользователи оставили сотни теплых пожеланий. Отдельного внимания удостоилась подросшая Клава.

«Клавочка, конечно, высокая! А вы, Кристина, восхитительны», «Какая красивая у вас дочка получилась», «Какие же вы молодцы. Путешествия — это прекрасно. Удачи вам!» — пишут восторженные фанаты Кристины Орбакайте.
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