Кристина Орбакайте увезла семью из Америки

Певица вместе с семьей отправилась в очередное путешествие. Кристина восхитила фанатов новыми кадрами.

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Певица Кристина Орбакайте уже много лет живет в США. В Америке звезда обосновалась вместе со своим супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавдией. Исполнительница регулярно делится кадрами из семейных будней в соцсетях, что очень радует ее преданных поклонников.

На днях Орбакайте вместе с близкими решила сменить обстановку — они временно покинули Штаты. Супруги и их 14-летняя наследница отправились в путешествие в столицу Португалии — Лиссабон. И, судя по свежим публикациям Кристины, поездка проходит просто отлично. Семья много гуляет по живописным историческим улочкам и с удовольствием посещает местные колоритные ресторанчики.

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Подписчики не смогли пройти мимо новых семейных кадров. В комментариях под публикацией Кристины пользователи оставили сотни теплых пожеланий. Отдельного внимания удостоилась подросшая Клава.