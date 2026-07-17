Шаляпин обманул поклонников дорогой «покупкой»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин опубликовал в соцсетях фото и видео с красным кабриолетом Ferrari Portofino, стоимость которого начинается от 19,5 млн рублей. Артист принимал поздравления с приобретением, а на кадрах рядом с машиной стояла женщина с цветами. Однако вскоре шоумен признался, что это была шутка, передает «Звездач».

По его словам, он не ожидал столь теплой реакции и практически полного отсутствия критики, поэтому решил раскрыть правду. Шаляпин объяснил, что автомобиль ему на самом деле не подходит из-за роста.

Он также отметил, что дорогие машины не являются его слабостью. В выборе транспорта артист, по его собственному признанию, ближе к большинству — предпочитает метро или китайские марки.

Ранее стало известно, что этим летом 42-летний певец и шоумен Прохор Шаляпин переживает новый виток популярности. С июня он стал соведущим Павла Воля в вечернем телешоу, активно выступает на фестивалях и мероприятиях, а также вел частное мероприятие на Кипре в паре с Лерой Кудрявцевой. Вслед за ростом спроса на артиста увеличились и его гонорары.

Как узнали СМИ, сейчас приглашение Шаляпина обойдется организаторам в 2 млн рублей, плюс налоги — 12%, включая 5% НДС. За эту сумму артист может как провести праздник, так и выступить с концертом.