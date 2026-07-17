«Рано отказалась от костылей»: Волочкова о восстановлении после травмы

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что вернулась на сцену слишком быстро после хирургического вмешательства. По ее словам, она поспешила и «рано отказалась от костылей», что привело к осложнениям.

Артистка пояснила, что спустя неделю после операции на тазобедренном суставе встала на пуанты и возобновила работу в привычном режиме. Однако теперь она вновь находится в больнице. Волочкова отметила, что продолжает лечение, но сразу после завершения процедур намерена вернуться к выступлениям, поскольку у нее запланированы шоу.

Ранее балерина публиковала в соцсетях кадры тренировок и рассказывала об успехах в восстановлении после операции, которые удивляли даже врачей. Однако сейчас артистка вынуждена пройти дополнительный курс лечения.

Также ранее Волочкова в беседе с News.ru выразила благодарность Алле Пугачевой за участие в благотворительном вечере «Все лучшее — детям и взрослым». Народная артистка СССР не смогла присутствовать лично, но прислала видеозапись со своей песней. Волочкова подчеркнула, что мероприятие носило исключительно неполитический характер и было направлено на поддержку детей с онкологией.