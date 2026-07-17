Американский рэпер Канье Уэст впервые выступит в Казахстане

Американский рэпер Канье Уэст впервые даст концерт в Казахстане. Выступление пройдет 14 августа на Центральном стадионе Алма-Аты.

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Продажа билетов стартует с 20 июля, сообщили организаторы шоу First Media Group в соцсетях.

До этого Уэст проводил концерты в грузинском Тбилиси, а также в турецком Стамбуле.

Так, шоу рэпера в Стамбуле, прошедшее 30 мая, стало самым массовым платным стадионным выступлением в истории. На мероприятие пришли более 118 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал группе Coldplay, чей концерт в индийском Ахмедабаде собрал более 111 тысяч посетителей. Послушать кумира приехала блогер и телеведущая Виктория Боня. По ее словам, она специально направилась в Стамбул, так как ждала выступление рэпера.

При этом власти Великобритании запретили въезд в страну Канье Уэсту. Артист планировал выступить на фестивале Wireless в Лондоне летом, однако ему отказали в разрешении на въезд, сочтя появление исполнителя нежелательным.

Чем прославился «человек-инфоповод» и в каких скандалах еще был замешан американский рэпер — в материале «Вечерней Москвы».