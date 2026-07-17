Кристина Асмус похудела на 12 кг

Кристина Асмус призналась, что сильно поправилась. Однако ей удалось похудеть. Теперь известная актриса выглядит как тростинка, считают поклонники в Сети.

В последнее время Кристина Асмус предпочитала закрытую одежду и фотографировалась, прикрывая округлившуюся фигуру. Лишь недавно звезда комедийного сериала "Интерны" стала снова демонстрировать великолепную форму. Теперь Кристина рассказала, как ей удалось вернуть тонкую талию.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Асмус поведала, что поправилась не просто так.

"Прошлым летом я была что-то +10-12 кг (после происшествия на другой площадке, скоро расскажу) и лучшего пинка, чем съемки в главной франшизе страны трудно было представить", - начала свой рассказ актриса.

Кристину утвердили на роль в фильме "Холоп-3". По словам артистки, она немедленно взялась за себя.

"Я втопила сразу солидный ритм - зал 161 раз в неделю, дьявольский дефицит калорий, процедуры, массажи, ходьба, бег, велик, бассейн и прочие вкусности", - с юмором сообщила Кристина.

Однако сразу похудеть актрисе не удалось, в какой-то момент она даже отчаялась.

"Поначалу вес стоял не месте и я думаю, всё - моя героиня будет аппетитной в кино. Но потом я как начала сбрасывать. Настолько сильно и стремительно, что одни и те же костюмы мне ушивали каждую смену!! В какой-то момент костюмеры не выдержали и говорят : "Кристина, пожалуйста, ты можешь больше не худеть" и я поняла, что пора остановиться и начать питаться чем-то, кроме воздуха", - поведала артистка.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Кристине Асмус. Они отметили ее силу воли и дисциплинированность в достижении поставленной цели.