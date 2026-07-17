Андрей Малахов отметил годовщину свадьбы с женой: как это было

Шоумен уже 15 лет счастлив в браке с супругой Натальей. Свою хрустальную свадьбу пара отпраздновала в Турции.

54-летний шоумен Андрей Малахов уже очень давно счастлив в браке с Натальей Шкулевой. Известный телеведущий женился на издательнице модного глянца в 2011 году. Свою свадьбу возлюбленные сыграли с королевским размахом — в самом Версальском дворе в Париже. Спустя шесть лет, осенью 2017 года, у супругов родился долгожданный наследник. Мальчика назвали Александром.

Накануне пара отметила красивую дату — 15 лет со дня бракосочетания. Праздник супруги провели вместе с сыном на курорте в Турции. Сейчас семья отдыхает в жаркой Анталье. В своих соцсетях телеведущий поделился серией трогательных видео. Как оказалось, 46-летняя Наталья устроила для мужа настоящий романтический сюрприз прямо в отеле. Она организовала праздничный ужин на двоих с потрясающим видом на морской закат.

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Кстати, не так давно WomanHit публиковал совместные кадры Андрея Малахова и Юлии Барановской. Звезды телевидения неожиданно для всех уехали вместе в Пензу. Тогда шоумен с юмором отметил, что они отправились в это путешествие только вдвоем. Юлия же в шутку пригрозила ему пальцем.