Фото беременной Ларисы Гузеевой с грудью навыкат появилось в Сети

Лариса Гузеева не только счастливая мать сына Георгия и дочери Ольги, но и заботливая бабушка. Однако в последнее время известная артистка жалеет, что в свое время не родила еще детей.

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Об этом ведущая брачного шоу "Давай поженимся!" объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Лариса Гузеева опубликовала архивную фотографию, которую ей прислала актриса Алика Смехова. На снимке запечатлены обе актрисы.

"Мы здесь очень беременные и родили почти день в день… Надо было с десяток, конечно… Детей", - посетовала Лариса Гузеева.

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В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах актрисам. Особо наблюдательные пользователи Сети оценили грудь Ларисы Гузеевой, которая просвечивает сквозь ткань одежды.

"Сразу видно, что вы беременны - грудь навыкат", "Сиси не помещаются в лифчик, скоро рожать", "Вы обе потрясающие!", "Боже, какие красивые", "Чудо, как хороши", - высказались комментаторы.

Не осталась в стороне и Алика Смехова. "Двоих осилили и Слава Богу, а теперь их очередь. Обнимаю тебя, моя красавица", - обратилась к Ларисе Гузеевой приятельница.

Ранее известная актриса призналась, что уже составила завещание. Лариса Гузеева оставила все имущество детям. При этом ее не пугают разговоры о том, что неблагодарные отпрыски часто бросают пожилых родителей на произвол судьбы.