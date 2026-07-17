«Старой Насти не будет»: Ивлеева о возвращении в медиа

Блогер Настя Ивлеева постепенно возвращается в медиа. Во время общения с подписчиками в Telegram-канале она рассказала, что прежней уже не будет.

Подписчики задают телеведущей вопросы. Один из них касался того, каким она дальше видит свой путь и увидит ли публика «старую Ивлееву», к которой уже привыкла.

«Как я могу быть старой собой? Я ведь живу, меняюсь, делаю выводы, ошибаюсь, учусь у себя, людей, жизни. У нас у каждого есть багаж, который мы несем всю жизнь. Быть в одной точке — это удел человека, который остановился в развитии. Пытаться быть старой собой и держаться за старое — глупо. Нет, старой Насти не будет, будет та, которая есть сейчас», — заявила она.

Ивлеева рассказала, что после скандала с «голой вечеринкой» в первую очередь задала себе вопросы о том, что ей делать с ситуацией и какие действия предпринять, чтобы для нее и семьи было максимально безопасно. По словам телеведущей, проблема оказалась «большой» и ей требовались решения. Это ее волновало больше, чем «превратности судьбы и Божье наказание или милость».

Однако главный вопрос, который волнует фанатов — появится ли Илвеева в ближайшее время в одном из новых шоу. Она уже запустила проект «Чегеря» в соцсетях, однако в эфире пока не появляется. Блогер заявила, что «просто живет эту жизнь», а дальше все будет «как пойдет», ведь ей никто не обозначал четкие даты для возвращения на телевидение.