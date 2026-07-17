Объявившую о беременности от Иракли Екатерину Лукьянову экстренно госпитализировали

Ночью 22-летняя модель Екатерина Лукьянова, заявившая о беременности от Ираклия Пирцхалавы, была срочно доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. О госпитализации 17 июля сообщили представители модели в её личном блоге.

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«На связи команда Кати. Катя была госпитализирована. В настоящее время она находится в нестабильном состоянии. Мы надеемся, что с ней всё будет в порядке. Подробности будут предоставлены позже», — написали близкие модели.

Совсем недавно Екатерина публично обратилась к Ираклию. Она напомнила, что, хоть он и знаменит, в этой ситуации он прежде всего мужчина — и не вправе так поступать с женщиной, которая ждёт от него ребёнка.

Ранее Лукьянова делилась, что на данный момент ей приходится проходить через все трудности в одиночестве. По её словам, сейчас ей важно лишь сохранить спокойствие и комфорт для безопасности своего будущего малыша.