«Днями и ночами не спал»: Шаляпин стал обладателем заветного красного Ferrari

Певец и шоумен Прохор Шаляпин поделился в Instagram, что обзавелся автомобилем своей мечты - красным спорткаром Ferrari. "Я долго шел к своей мечте, днями и ночами не спал, ничем не занимался - и наконец‑то пришел к этому", - поделился Шаляпин.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники артиста уже отреагировали на новость: они поздравляют певца в соцсетях и радуются, что его мечта сбылась. "Прохор, катайтесь на здоровье. Вы его заслужили"; "Умничка, наш Прохор"; "Как она тебе к лицу"; "Навизуализировал. Поздравляю", - написали под постом. Шоумен пробился на отечественную эстраду благодаря проекту "Фабрика звезд", на котором запомнился многим зрителям из-за фамилии известного оперного певца. Позже выяснилось, что это псевдоним: к знаменитому басу Федору Шаляпину артист не имеет никакого отношения. Несколько лет исполнитель ассоциировался с ток-шоу и романами с пенсионерками, однако с 2023 года популярность Шаляпина стала расти благодаря мемам про гедонизм и "терапевтическую лень". В октябре 2025 года певец выпустил книгу "Главное - не уработаться!". Сейчас Шаляпин активно ведет блог, выступает на корпоративах, посещает светские мероприятия и участвует в шоу.