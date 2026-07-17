Кушанашвили раскритиковал Седокову из-за обвинений в адрес Тиммы

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певицу Анну Седокову за то, что она рассказала о домашнем насилии со стороны своего умершего экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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Он добавил, что умерший спортсмен уже не может оправдаться и рассказать, как было на самом деле. По словам Кушанашвили, любую историю с абьюзом можно придумать.

— Должна быть культура памяти. Человек ушел. А она выставляет какую-то фотографию с тесаком, который размером с меня. Может быть, он лук резал и решил прилечь?.. Зачем столько времени спустя говорить про мертвого парня, которого пережили родители? — сказал Кушанашвили в авторской программе «Каково?!».

Ранее Анна Седокова рассказала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны Яниса Тиммы. Она добавила, что баскетболиста задевал ее успех.

Адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова рассказала, что фотография Яниса Тиммы с ножом, которую Анна Седокова использовала для обвинений в домашнем насилии, является фотошопом.

В марте следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели латвийского баскетболиста в Москве в 2024 году. В Сети тогда появилась информация о том, что самоубийство Яниса Тиммы могло быть подстроено. Подробности этого скандала выясняла «Вечерняя Москва».