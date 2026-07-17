Вероника Степанова вышла замуж за того же мужчину спустя 30 лет

История любви, которая длится больше трех десятилетий, получила неожиданное продолжение. Блогер Вероника Степанова, известная своими психологическими разборами знаменитостей, сообщила поклонникам радостную новость: она снова вышла замуж за Николая Степанова — того самого мужчину, за которым уже была однажды замужем. И сделала это в белом платье, о котором всегда мечтала.

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47-летняя Вероника Степанова поделилась с подписчиками счастливым известием. На своем YouTube-канале блогер рассказала, что накануне связала себя узами брака с 51-летним Николаем Степановым — мужчиной, с которым уже была в официальных отношениях много лет назад.

«У меня для вас приятная новость. Вчера я вышла замуж за 51-летнего мужчину, разведенного, с двумя детьми. Могла ли я когда-нибудь подумать, что такое произойдёт? Ни я, ни этот мужчина даже представить себе не могли, что он женится на 47-летней разведенной женщине с двумя детьми. Но теперь мы связали наши судьбы узами брака», — с иронией и теплотой объявила Степанова.

Торжество прошло на яхте в кругу самых близких. На церемонии присутствовали только родные, в том числе две дочери пары — Александра и Серафима. И, как призналась сама Вероника, это была не просто свадьба, а исполнение давней мечты.

«У меня не было полноценной свадьбы в белом платье — до вчерашнего дня. Я даже шутила: „Мама, если вдруг я умру, похорони меня в свадебном платье, потому что у меня его никогда не было“. Это был мой маленький незакрытый гештальт», — поделилась эмоциями блогерша.

История отношений Вероники и Николая Степановых началась еще в подростковом возрасте. В 17 лет она забеременела, пара поженилась, и на свет появилась старшая дочь Александра. Однако после рождения ребенка супруги развелись. Два года они жили отдельно, но затем возобновили отношения — правда, без официального штампа в паспорте. Сейчас семья живет в Мексике, где и состоялось долгожданное бракосочетание.

В планах у Вероники — отметить событие еще более масштабно. Она призналась, что планирует организовать второе торжество в одном из старинных отелей Мексики.

Пока блогер наслаждается семейным счастьем, на ее родине продолжаются судебные разбирательства с известными персонами. На Степанову подала в суд журналистка Надежда Стрелец, к ней планировала присоединиться Светлана Бондарчук. Ранее блогер уже проиграла суд косметологу Амине Пирмановой. Но, судя по настроению Вероники, шум вокруг ее имени ее нисколько не тревожит — сейчас она сосредоточена на семье и долгожданном белом платье.