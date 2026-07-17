Дибров поставил точку в истории с ночным ЧП в клубе

Телеведущий вышел в свет со своей возлюбленной Екатериной Гусевой. Он поиронизировал над громким падением в ночном клубе.

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В середине июня 66-летний Дмитрий Дибров попал в очередную громкую историю. Шоумен оказался в больнице после неудачного похода в ночной клуб. В заведении он оступился на лестнице и упал. Пресса тут же запестрила заголовками о серьезных травмах. Поговаривали, что в тот вечер телеведущего сопровождали две загадочные спутницы.

Вскоре сам Дибров успокоил публику. Он объяснил, что просто оступился, а слухи о тяжелом состоянии сильно преувеличены. Сейчас шоумен чувствует себя отлично и вовсю посещает светские тусовки. Как раз накануне Дмитрий появился на презентации сборника новелл. Компанию ему составила возлюбленная Екатерина Гусева. Пара с радостью позировала фотографам. Спускаясь со сцены, Дибров кокетливо бросил журналистам: «Не отвлекайте. Я люблю лестницы».

Коллегу тепло поддержала ведущая Светлана Зейналова. На вопросы репортеров о здоровье шоумена она твердо заявила: «Он шикарный мужчина, а шикарный мужчина всегда в порядке». Дибров в ответ лишь расплылся в улыбке, отметив дружную атмосферу в коллективе.

Екатерина Гусева добавила, что ее избраннику не нужны восстановительные процедуры и ЛФК. Сам же Дибров окончательно развеял мифы об инциденте: «Вы про случай, когда у меня чуть мозг не вытек и я сломал руки-ноги? Да вечером того же дня я уже был дома. Все хорошо. Меня лечит любовь!».