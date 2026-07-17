«Кнутом и пряником»: Екатерина Волкова рассказала о воспитании 15-летней дочери

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ее 15-летняя дочь Елизавета не собирается связывать свою жизнь со сценой и ненавидит, когда на нее обращают внимание. Об этом она сказала в YouTube-шоу «Растем вместе».

Дочь Волковой и Андрея Карпова родилась в 2011 году. Актриса после родов быстро вернулась в прежнюю форму и уже через месяц вышла на съемочную площадку. Однако даже при плотном рабочем графике звезде удается заниматься воспитанием ребенка.

«Кнутом и пряником. Пряниками нельзя все время, это точно. Кнутом тем более. И главное — любить детей. Кто будет любить наших детей, кроме нас? Никто. Больше обнимать, целовать, пока они это позволяют, тискать. Конечно же, дарить подарки. Но не перебарщивать, потому что в какой-то момент многие уже воспринимают это потребительски», — рассказала она о своих методах.

Елизавета выросла скромной девушкой. Кроме того, она никогда не пользовалась статусом звездной наследницы. Однажды девушка принципиально отказалась от возможности продвинуться в первые ряды танцевального класса, хотя такой вариант ей предложили знакомые мамы, — она предпочла добиваться успеха сама.

«Актерство она терпеть не может, театральные кружки ненавидит. В школе очень хороший театральный кружок. Они такие спектакли ставят, с ними занимаются! Она говорит: "Даже не проси. Я готова на все, лишь бы не выйти на сцену"», — добавила Волкова.

Актриса отметила, что ее дочь непубличный человек и ей не нравится, когда на нее обращают внимание — Елизавета отказывается даже фотографироваться.