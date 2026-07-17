Адвокат Тимура Родригеза высказался о многомиллионном долге артиста

Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин прокомментировал ситуацию с долгом артиста в 7 миллионов рублей перед бывшей супругой. В беседе с «Пятым каналом» он подчеркнул, что никакой задолженности по алиментам у артиста и вовсе нет, а всё остальное — лишь юридическая формальность.

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Постановления о взыскании начали поступать Тимуру Родригезу в начале июля, в день его свадьбы с актрисой Катей Кабак. Как отметил защитник артиста, несмотря на столь неприятный сюрприз, Родригез отнёсся к ситуации с юмором: испортить праздник никому не удалось.

Адвокат разъяснил юридический механизм происходящего: алиментное соглашение, которое певец подписал с бывшей супругой при расставании, обладает силой исполнительного листа. Это значит, что получатель алиментов вправе в любой момент обратиться к судебным приставам — например, если полагает, что выплаты были неполными.

При этом возбуждение исполнительного производства само по себе ещё не подтверждает наличие реальной задолженности. Плательщик вправе представить приставам документы, которые доказывают произведённые выплаты.

«В настоящий момент мы готовим платёжки, другие необходимые документы, обязательно их предоставим приставу. Поэтому пока говорить о наличии у Тимура какой‑либо задолженности преждевременно», — подчеркнул адвокат.

Ранее бывшая жена Тимура Родригеза потребовала, чтобы артист перечислял ей по 500 тысяч рублей в месяц.