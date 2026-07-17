Беременную от Пирцхалавы модель Лукьянову сдавали в детский дом

Модель Катю Лукьянову, которая беременна от певца Ираклия Пирцхалавы, родная мать сдавала в психиатрическую больницу и детский дом за воровство. Об этом рассказала бывшая подруга девушки Елена Казанцева, ее слова публикует портал Starhit.

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— Ей было лет 12. Почему это произошло? Она уже в этом возрасте начала воровать. Мне сама Катя это рассказывала. Воровала деньги, выносила из дома (...) Но сначала Юлька (мать Лукьяновой — прим. «ВМ») сдавала ее в дурдом из-за сильной агрессии — как выяснилось, у нее была справка, — рассказала Казанцева.

По ее словам, Лукьянова не раз признавалась, что мечтает «выгодно родить», тем самым устроив свою жизнь.

— Она была уверена, что Ираклий будет помогать, в том числе оплачивать няню для ее сына. Она давно планировала родить второго, главное — чтоб от богатого мужчины (...) Для нее это просто расчет, капиталовложение, грубо говоря, инвестиция. Чтобы потом отец этого малыша и ее содержал, и дитя, — подчеркнула бывшая подруга девушки в беседе с порталом.

17 июля стало известно, что Катю Лукьянову госпитализировали ночью в тяжелом состоянии. До этого она рассказала, что разочаровалась в Ираклии Пирцхалаве, от которого беременна. По словам девушки, она тяжело переживает вынашивание ребенка, однако мужчины никогда нет рядом, чтобы поддержать ее.