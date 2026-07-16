Товстик выкатила новую порцию обвинений в адрес Дибровой

Елена явно решила подпортить настроение бывшей подруге в ее день рождения.

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Ровно год назад личная жизнь Елены и Романа Товстик дала трещину. Именно 16 июля многодетная мать узнала об окончательном решении мужа уйти к Полине Дибровой. По странной случайности, роковая для Товстик дата совпала с днем рождения соперницы-разлучницы.

И пока Полина празднует свои 37, Елена продолжает прокручивать в голове все обстоятельства разрыва, а еще осуждать бывшую подругу, которая поступила с ней подло и не по-человечески. В своем новом посте она не скрывает боли и гнева, называя бывшую подругу предательницей и «воровкой чужого счастья».

«Судный день. Девять сломанных судеб детей во имя неземной, наркоманской любви. 16 июля — день рождения той самой „подруги“, крестной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья, моих детей. Женщина, которая не способна создать ничего своего! Она пришла в мой дом, втерлась нам в доверие», — написала Товстик.

По словам Елены, они с Полиной общались каждый день, вместе путешествовали за ее счет, и Диброва с удовольствием принимала от нее подарки. Они проводили совместные праздники, отмечали дни рождения детей. Однако, когда в жизни Елены случилось горе — развод, Полина, по словам Товстик, не только не поддержала подругу, но и нанесла удар в спину.

«Она не постеснялась прийти в мой дом, где случилось горе семьи развода, отправив меня на отдых, пила у меня дома чай и не только чай... Там, где находились мои дети. А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она в это время спала с моим мужем! И выставляла сторис, что я родила, чтобы хайповать! Она перешагнула через моих детей», — эмоционально высказалась Елена.

Она также обвинила бывшую подругу в лицемерии и попытке скрыть правду. По словам Елены, Полина и Роман стерли все совместные фотографии, чтобы не осталось доказательств их дружбы. Но Товстик утверждает, что архив сохранился.

Напомним, что ранее Елена Товстик заявляла, что ее бывший муж и его новая возлюбленная унижают ее. Так, из-за семейного скандала ей поставили запрет на выезд за границу со своими детьми (у бывших супругов пятеро несовершеннолетних детей и один 19-летний).