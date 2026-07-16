«Переделанная» внучка Маслякова показала себя в купальнике

Таисия Маслякова опубликовала летние кадры. Девушка похвасталась стройной фигурой в купальнике.

© Соцсети

Таисия Маслякова является единственной внучкой Александра Маслякова и наследницей огромного состояния. Девушка ни в чем себе не отказывает и живет свою лучшую жизнь.

Сегодня похвасталась фотографиями с отдыха. 19-летняя Таисия нежилась на солнце в стильном слитном купальнике. Она надела солнцезащитные очки и закрыла глаза, наслаждаясь прекрасной июльской погодой.

Девушку осыпали комплиментами ее подписчики.

«Огонь!», «Принцесса моя», «Шикарная», — оценили фигуру Таисии ее поклонники.

© Соцсети

А вот за пределами блога Масляковой комментарии несколько иные. Девушка не раз становилась объектом нападок из-за своей внешности. Многие считают, что Таисия переделала лицо до неузнаваемости и превратилась в совсем другого человека, а ведь ей нет и 20 лет. Неестественная внешность Масляковой и ее страсть к улучшайзингам возмущает многих людей. Они считают, что она выглядит на все 40 лет. Однако сама девушка всегда отрицала, что что-то меняла в лице.

Ранее своими пляжными снимками похвасталась Ксения Бородина. Ведущая в кои-то веки предстала в купальнике — к огромной радости своих фанатов. Она выбрала черный комплект, в котором выглядела соблазнительно.