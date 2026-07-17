Лепс извинился за резкое высказывание о заработках россиян

Певец Григорий Лепс извинился за то, что посочувствовал семьям с заработком в 200-300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Starhit.

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Ранее Лепс в интервью Эмину Агаларову заявил, что сочувствует семьям с доходом в 200-300 тысяч рублей в месяц. Он заявил, что они умудряются «кормить двоих детей, обувать, отправлять их в школу». Эти слова вызвали резкую волну критики.

Лепс заявил, что увидел, какое обсуждение вызвали его слова из недавнего интервью и признался, что ему искренне жаль, что они прозвучали именно так.

«Я с большим уважением отношусь к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи. Сам вырос в обычно семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена. Знаю, что многим сегодня приходится нелегко», — сказал артист.

Он добавил, что если его слова прозвучали так, что он относится к этому без должного отношения — «это совсем не то, что я хотел сказать». Лепс попросил прощения и пожелал каждому здоровья и благополучия.