Лепс посочувствовал россиянам, живущим на «200-300 тысяч рублей в месяц»

Известный певец Григорий Лепс посочувствовал россиянам, которые умудряются «кормить свои семьи с доходом 200-300 тыс. рублей в месяц». Фрагмент интервью артиста опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Григорий Лепс остается одним из самых востребованных российских артистов на частных мероприятиях и крупных концертных площадках.

По данным концертных агентств, его гонорар за одно частное выступление в последние годы вырос до 12–15 млн рублей, в зависимости от даты, формата мероприятия и условий.

«Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тыс. рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — отметил певец.

Вместе с тем, уточнил Лепс, есть семьи, члены которых зарабатывают 1 млн долларов в день, «и тем не менее им мало».

Журналисты констатировали, что средняя начисленная заработная плата в России превышает 90 тыс. рублей в месяц. Таким образом, добавили они, музыкант за один концерт зарабатывает больше, чем десяток россиян за год.