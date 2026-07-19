Поймать наследника актеров журналистам удается редко. 18-летний Елисей старается держаться в тени. О том, как мальчик появился на след и как живет сейчас, читайте в материале «‎Рамблера».

Долгожданный ребенок

Пара поженилась в 1994 году, но ребенка ждали пятнадцать лет — врачи при этом не находили у супругов проблем со здоровьем. Причину актриса назвала в эфире «Судьбы человека» — в юности она сделала аборт. Из-за принятого в юности решения забеременеть у артистки получилось только в 42 года. Елисей родился 7 августа 2007 года.

«Я потеряла дар речи, только междометиями разговаривала ходила. До сих пор поверить не могу, что это мое», — вспоминала Дроздова свою реакцию на новость о беременности.

Воинская служба и мечта о монастыре

Мальчика отдали в кадетское училище, и в 2019 году он принял присягу в Зале славы Парка Победы. В то время родители всерьез рассчитывали на военную карьеру для сына. Но этим планам сбыться было не суждено: Елисей продержался в училище только три года, после чего его перевели в обычную школу, где он занялся музыкой.

Вскоре у родителей родилась новая мечта относительно будущего их наследника. Одно время Певцов и Дроздова всерьез рассматривали для сына путь в монахи. Поэтому летние каникулы отец с сыном проводили не на отдыхе, а на реставрации храмов.

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Что говорит о себе сам Елисей?

В 16 лет Елисей дал свое единственное интервью. В нем он рассказал про свое отношение к выбору актерской карьеры:

«Пойду не в творческую стезю точно. Меня привлекают автомобили, строение машин, двигатели».

Актерский дар, по его словам, ему не передался — он считает, что для этой профессии нужно гореть и по-настоящему интересоваться, а такого желания у него нет. О вождении Елисей тоже упомянул — признался, что умеет управлять машиной, но только на закрытых площадках. Зато без нарушений.

Про личную жизнь рассказывал уклончиво. Мол, пока не до этого, сначала учеба и поступление.

С родителями, подчеркнул он, у него доверительные отношения — они дают ему свободу там, где это не может навредить, и это приучает к самостоятельности. Конфликты в семье, конечно, случаются, но их стараются сглаживать. Тот, кто был не прав, обычно первым идет на компромисс, а иногда парень и сам признает вину, даже если формально прав, — лишь бы не затягивать спор.

Больше всего он ценит обычные вечерние разговоры дома, когда семья собирается вместе и рассказывает, как прошел день. А лучшим советом отца считает простую мысль о том, что быть хорошим человеком куда сложнее и важнее, чем выбрать правильную профессию.

Последние новости

В 2026 году Елисей на удивление успел появиться на публике сразу дважды. В январе он с родителями пришел на прощание с актером Игорем Золотовицким в МХТ имени Чехова — нес белые розы к гробу. Все обратили внимание, что парень вырос высоким и статным.

В феврале семья появилась на премьере фильма «Дополнительное время», где журналисты спросили Дроздову и Певцова про сына. Тогда родители впервые рассказали о будущей невестке. Они подчеркнули, что для Дмитрия важно, чтобы девушка любила свою страну. О знакомстве с избранницей сына актер отшутился, что сначала присмотрится к ней сам, а уже потом решит, одобрить выбор или нет.

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