Подсчитана стоимость отпуска Ксении Бородиной и ее мужа

Стоимость европейских каникул телеведущей и блогерши Ксении Бородиной и ее мужа-бизнесмена Николая Сердюкова подсчитали — отпуск мог обойтись паре в 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Бородина и Сердюков побывали во Франции, Италии и Турции. До Парижа они добирались бизнес-классом, такие билеты стоят от миллиона рублей. Во французской столице пара разместилась в отеле Le Metropolitan Paris Tour Eiffel с видом на Эйфелеву башню — 100 тысяч рублей за двое суток. Кроме того, туристы посетили концерт Бруно Марса, билеты стоили около 30 тысяч рублей.

В Италии супруги жили в отеле La palma Сapri (около миллиона рублей за неделю), отдали около 250 тысяч рублей за развлечения, а еще примерно 600 тысяч рублей — за билеты до Сардинии и гостиницу там. Затем Бородина и Сердюков поехали в Турцию, заселившись в роскошный отель Maxx Royal Kemer Resort (более 2 миллионов рублей за 10 ночей).

Ранее Бородина высказалась о благосостоянии супруга. Она возмутилась из-за того, что пользователи сети обсуждают его финансовое положение.