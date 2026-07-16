Никита Михалков и Юлия Пересильд погасили долги перед налоговой

Режиссер Никита Михалков и актриса Юлия Пересильд полностью закрыли задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Звездач».

Как стало известно, ранее за Михалковым числился долг по Единому налоговому счету в размере 2,25 млн рублей, а у Пересильд — 610 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила почти 2,9 млн рублей.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР. Он является обладателем «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Юлия Пересильд — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, известная по ролям в фильмах «Битва за Севастополь», «Вызов» и другим проектам. В 2021 году она стала первой актрисой, снимавшейся в космосе на борту МКС в рамках фильма «Вызов». Ранее сообщалось, что оба артиста имели задолженность по налогам.

Ранее стало известно, что блогер и певица Валя Карнавал имеет непогашенную задолженность перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга составляет более 140 тысяч рублей. Аналогичные проблемы возникли у блогера Гоар Аветисян — ее долг достиг 320 тысяч рублей.