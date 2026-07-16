Пугачевой пришлось сделать большую скидку на квартиру в Москве

Певице Алле Пугачевой пришлось сделать большую скидку на свою квартиру в центре Москвы, после того как она не смогла найти покупателя. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе «Филипповский» в районе Арбата. Площадь жилья составляет 303,9 квадрата. Объект выставили на закрытую продажу весной 2026 года за 420 миллионов рублей, однако в июле стоимость снизили до 390 миллионов.

Знакомый с ситуацией риелтор рассказал газете, что такую квартиру продать сложно. Помимо нее, в том же ЖК сейчас продаются еще восемь квартир разной площади и с разными удобствами. Средняя цена квадрата составляет 1 миллион рублей, однако есть варианты дешевле, за 730 тысяч рублей.

«Продать квартиру звезды сегодня, в принципе, проблематично — некоторые люди не хотят связываться с объектами, где собственники известные артисты. А в случае, когда они уехали за рубеж, и тем более такая семья, продать будет непросто», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева переписала свою элитную квартиру в Майами на дочь Кристину Орбакайте. Певица пошла на такой шаг из-за опасений по поводу американских санкций.